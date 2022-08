El inusual pedido de una profesora para la clase de educación sexual en Santa Cruz

Una profesora de biología del municipio de Minero, Santa Cruz, hizo un inusual pedido a sus estudiantes el de masturbarse y traer las muestras de semen en un condón para analizarlas en clases. La maestra fue denunciada y es investigada por el delito de corrupción de menores.

“Yo no tengo nada en contra de la enseñanza práctica, pero no se enfocó de manera correcta. Solicitar a adolescentes de 16 años que se masturben y lleven muestras de semen para ser olfateadas, si vale el término”, denunció ayer un padre de familia en el programa Que no me pierda de Red Uno.

Dijo que la educadora pidió a los adolescentes traer las muestras en condones. Calificó de denigrante ese accionar.