La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con mayoría de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó ayer en grande y en detalle el reglamento para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales. Se trata del mismo documento que presentó el partido oficialista, no hubo cambios.

Desde Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron que no hubo consenso y que la norma obedece al partido de Gobierno. “Hemos rechazado todos y cada uno de los artículos que se acaban de votar con el rodillo y la mayoría del MAS”, denunció el diputado Carlos Alarcón.

Uno a uno los artículos de la propuesta del partido oficialista fueron leídos y segundos después fueron aprobados por los asambleístas del MAS. “No habiendo ninguna observación al artículo 43 de remisión al Órgano Electoral, los asambleístas que estén de acuerdo con el artículo 43, sírvanse levantar la mano”, preguntó la presidenta de dicha comisión, Patricia Arce, para después dar por concluido el debate.

En ese momento intervino Alarcón y exigió que las dos propuestas de la oposición también sean enviadas al pleno del Legislativo. “Acabamos el debate y usted (Patricia Arce) señala sin observaciones, será por parte del MAS, señora presidenta”, insistió el abogado. El pedido del diputado opositor fue rechazado por el masista Juan José Jáuregui, no obstante Arce contestó que responderán por escrito a la oposición.

Se prevé que en las próximas horas la Comisión Mixta pase su informe al pleno de la ALP, que hasta mayo deberá tener la lista de los precandidatos a magistrados. Se conoció que el proceso de preselección de los candidatos incluye la convocatoria pública, la recepción de postulaciones, la verificación de requisitos, la evaluación de experiencia profesional, la evaluación de formación académica, la evaluación de conocimientos escrita, entrevistas, informe final y la selección de los candidatos.

Desde Creemos, la diputada Tatiana Áñez lamentó que el oficialismo no haya tomado en cuenta los planteamientos que hicieron Creemos y Comunidad Ciudadana. “Nuestra propuesta de conformar un comité técnico (desde las asambleas legislativas departamentales) para que devuelva las garantías de independencia, pero la propuesta no fue aceptada por el MAS”.

Silvia Salame, senadora de Comunidad Ciudadana, apuntó que de aquí en adelante la batalla legislativa se trasladará al pleno de la ALP, donde el MAS deberá buscar los dos tercios de votos para aprobar este reglamento, que a su juicio “está hecho a la medida del MAS”.

El MAS defiende la propuesta

Patricio Mendoza, diputado del MAS, defendió la propuesta de reglamento. Apuntó que algunos de los planteamientos de Comunidad Ciudadana y Creemos ingresaron en la norma.

“Ellos (opositores) no quieren aceptar que parte del trabajo que hicimos en las mesas (en las que participaron todos) fue incorporado. Lo que no podemos admitir es que ellos querían dar atribuciones a un comité técnico (ajeno a la ALP para garantizar la independencia en la preselección), eso no corresponde porque no hay norma, no hay ley sobre eso”, explicó Mendoza a Página Siete.

Luego calificó como “propuestas radicales” las de Creemos y CC. Ratificó que “invitarán” a colegios de abogados, auditores, universidades y otras organizaciones “como asesores” en dicho proceso de preselección de candidatos.

Luz verde al “pasanaku”

La senadora de CC Silvia Salame alertó que el reglamento que aprobó el oficialismo permitirá nuevamente “el pasanaku de cargos” en el sistema judicial, porque los actuales tribunos pueden presentarse a la reelección, pero no en el mismo cargo y podrán optar a otros cupos de justicia.

“Quedó como propuso el MAS. Los actuales magistrados se podrán repostular a otro tribunal y hacer el pasanaku, lo que precisamente denunciamos. Había planteado la inhabilitación en caso de repostulación, pero la prohibición es solamente para el mismo (tribunal) y tendremos gente que durante 24 años puede ser magistrado, gente que ya está 12 años y que ahora puede presentarse”.