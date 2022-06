El MAS salva al ministro Del Castillo y Evo sufre un revés en el Legislativo

Con mayoría simple de 77 votos de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) frente a más de 10 “evistas” que no votaron, se ratificó ayer en el cargo al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que fue interpelado por legisladores de su partido por la seguridad ciudadana en El Alto. Algunos renovadores del oficialismo y la oposición consideran que esa votación refleja una derrota para el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, quien vino haciendo duras críticas a la gestión de la autoridad interpelada.

“Leales siempre al Gobierno nacional. Derrotamos a la vieja rosca. Son minorías”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado Rolando Cuéllar, del MAS, quien fue muy crítico con el liderazgo de Morales y en varias ocasiones pidió renovación.

El legislador se pronunció luego de que de 96 parlamentarios del MAS en el Legislativo, 77 votaran por la orden del día pura y simple, en respaldo a Del Castillo, y más de 10 no votaron. De ese modo, se descartó la otra alternativa de aprobar el orden del día motivado, el cual implicaba la censura de la autoridad y su posterior destitución, para lo cual eran necesarios dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El vicepresidente David Choquehuanca había pedido a los parlamentarios votantes a ponerse de pie y levantar su mano, cuando lo habitual era sólo levantar la mano en este tipo de actos. Fue así que se contabilizó a los 77 legisladores y entre los que no se pusieron de pie estaban algunos que firmaron el pliego de preguntas para la interpelación. Los que no aceptaron la explicación del ministro le exigieron el cambio del comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

“El MAS con la interpelación al Ministro de Gobierno, convirtió la Asamblea Legislativa en un espacio de enfrentamiento entre sus dos bloques; deberían enfrentarse en el Chapare, la oposición jamás estará ni con el bloque Arce ni con el bloque Evo, la oposición está con Bolivia”, señaló el diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana (CC).

El diputado hizo alusión al bloque de evistas y renovadores que están enfrascados en pugnas al interior del MAS, alegando que los primeros buscan el cargo del Ministro de Gobierno.

“Está claro que es un conflicto de poder revelado y reflejado por los propios parlamentarios del MAS, los que están en el Gobierno”, apuntó el diputado Pablo Arízaga (CC).

En la interpelación, Del Castillo defendió su gestión en tareas de seguridad ciudadana, al responder las 15 preguntas que le hicieron los legisladores de su partido. La autoridad respondió 12 preguntas con relación a la seguridad en El Alto y tres sobre el pago retroactivo a 300 nuevos subtenientes de la Policía.

Desde el atril central, el ministro de Gobierno inició su presentación anticipando un desfile de números: “Se combate la inseguridad ciudadana y en particular en el municipio de El Alto. Eso se comprueba con cifras, datos que voy a compartir para demostrar que nuestra labor se hace de manera responsable y metódica para cumplir con los objetivos”.

En más de una hora de exposición, aseguró que hubo una reducción del crimen; para ello hizo una comparación de casos atendidos entre los meses de enero a abril de 2021 y de 2022. “Cualquiera nos puede hablar de estadísticas, pero la realidad es otra”, refutó la diputada Sara Crespo.

La recopilación realizada con el Comando de la Policía y presentada a los parlamentarios detalla una disminución del 36% de casos atendidos de violencia contra la mujer en ambos años.

En el caso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el 87% de los casos fueron resueltos, según la autoridad interpelada.

Alegó que ocho programas de defensa de la población se presentaron, entre ellos los de recuperación de espacios públicos y la política de que personas que consuman bebidas alcohólicas en vía pública cumplan tareas comunitarias.

Tres niñas, según la autoridad, fueron salvadas de hechos de violación gracias al festival Dino (Di no a la violencia); justamente ese festival fue uno de los más observados por Evo Morales, quien lo calificó como una copia de la campaña “Just Say No (Sólo di no)” de Estados Unidos.

El diputado Ramiro Venegas (MAS) pidió un detalle de los gastos realizados en este evento porque en su criterio pudieron ser mejor invertidos.

Los legisladores de la ciudad de El Alto fueron más incisivos al momento de hacer las réplicas a las respuestas del ministro Del Castillo.

Hubo varios momentos de tensión a la hora de realizar las réplicas al extremo de que Del Castillo fue abucheado tres veces por extenderse en sus respuestas.

A la conclusión de la interpelación, el Ministro de Gobierno aseveró: “Recibo con humildad todas las observaciones realizadas por nuestros compañeros y compañeras y tengan por seguro que seguiremos combatiendo el crimen como lo venimos haciendo de manera conjunta, coordinada y constante”.