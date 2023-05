“Entre los elementos que hemos podido colectar a través de la Policía Boliviana es una carta presuntamente póstuma de dos planas que habría suscrito este sujeto. Se deben realizar las pericias correspondientes para corroborar la veracidad de la misma”, dijo el Ministro de Gobierno.

No obstante, no queda claro cómo y cuáles fueron las circunstancias en las que se encontró dicho documento, a lo que se suma lo señalado por el abogado de la familia Colodro, Jorge Valda, quien observó que durante casi 14 horas no se informó a la familia de esa carta.

Los allegados del interventor fallecido, como la mayoría de los que siguen el caso, se enteraron de la misiva a través de la declaración del ministro Del Castillo, representante del Órgano Ejecutivo.

Pero lo que más dudas generó en torno a la carta es que los familiares del interventor afirmaron que el texto no corresponde a la letra ni forma de escribir de Colodro.

“Desde las 11:00 de la noche que estuvimos con la familia, que no nos hemos despegado ni un minuto, y ahora recién nos enteramos, producto de una declaración gubernamental, que hubiera tenido una autoridad del Órgano Ejecutivo, y ni siquiera el fiscal, ni los investigadores tener esa carta, en un cuaderno de la ASFI y que la familia ya me ha confirmado que no es ni la letra ni la forma de escribir del Dr. Colodro, es algo que genera más dudas que claridad”, dijo ayer Valda.

La abogada Jessica Echeverría indicó que la carta póstuma de una persona que se va a suicidar “tiene otro contenido y tenor al momento de despedirse”, y subrayó que en el caso de la misiva supuesta de Colodro dice “me mataron”.

“Yo no lo conocí al Señor Colodro pero me pareció siempre un hombre bastante inteligente y sereno. Yo particularmente no creo en la tesis del suicidio, pero vivimos en un país donde todo queda en la nada (...). La carta póstuma de una persona que se va suicidar tiene otro contenido y tenor al momento de despedirse. Él deja en esa carta esta frase ‘me mataron’”, señaló la jurista.

“Vamos a tener el informe oficial”

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, cuestionó las declaraciones de Valda sobre la carta y las calificó de “irresponsables”. Informó que los informes oficiales se harán conocer con base en las pericias.

“Totalmente irresponsables, alguien que no ha participado de ningún acto investigativo procesal mal puede emitir un criterio a priori, con referencia a todo lo que estamos haciendo, de todas formas reitero de forma responsable vamos a tener el informe oficial”, expresó.

Mientras que el fiscal departamental Roger Mariaca sostuvo que la nota es considerada por los peritos correspondientes y que se tendrá un informe entre el lunes y martes.

“Ante los indicios que se han podido recolectar en el lugar, donde con anterioridad se encontraba la persona fallecida, en una oficina y donde presumiblemente hubiera realizado también una nota una carta póstuma, son elementos que se están considerando por parte de los peritos correspondientes, con seguridad esa respuesta que se pueda obtener pronto de las pericias realizadas tanto a la carta y otros elementos e indicios que puedan haber dentro de la investigación van a ser informadas en el transcurso del día o en su defecto el día de mañana”, señaló.

El mensaje de la primera plana de la carta

Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron

Ha llegado el momento de decir BASTA a este infierno que me tocó vivir desde el 26 de abril, un mes que parecieron 100 años de sufrimiento.

Solo recibí críticas y hasta el extremo de evitar contestar mis llamadas, vaya uno a saber ¡por qué!

Realmente es muy difícil tomar una decisión como esta: cobarde? Tal vez muchos piensan así; sin embargo, para saber lo que se siente cuando pensaste que venias a apoyar y hacer las cosas bien, te encuentras con que el tal apoyo había sido solo un cliché...

Creo haber cumplido con mis metas y anhelos en esta vida que me recibió por 64 años. Solo quiero decirles a todos mis amigos que a partir de esto, sigan manteniendo la imagen con la que me conocieron

Tengo una hermosa familia de personas tranquilas, humildes y sencillas. Conocedores de su realidad y siempre y siempre buscando hacer el bien a su prójimo.