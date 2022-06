El sargento Chávez contó que tenía miedo y que había grabado a quienes los amenazaron

Luego del asesinato de los tres uniformados en el municipio de Porongo surgen nuevos detalles del caso, como que una de las víctimas, el sargento Alfonso Chávez, le contó a un mecánico que tenía miedo porque habían tenido un altercado con uno de los conductores de teryx (cuadriciclo) que circulaba por la zona, quien los había amenazado, hecho que quedó grabado en su celular.

“Soy mecánico que trabaja en la zona del Urubó. A las 14:50 (del 21 de junio) me llamó el sargento Chávez para que lo auxilie porque se había plantado en el río. Le dije que no podía porque no tenía movilidad grande. Entonces es cuando llamo a mi compadre para que vayamos a auxiliarlo a los policías, no hemos ido a las oficinas de la Policía para recoger al Gacip y así dirigirnos al lugar donde se encontraba plantada la patrulla, que estaba en la comunidad Los Cuchis”, señala parte de la declaración de uno de los testigos que vio con vida por última vez a los tres uniformados.

En el reporte del testigo menciona que el sargento le contó sobre la discusión que tuvieron con uno de los conductores del cuadriciclo. Incluso le contó que llegaron a hacer uso de gas pimienta y en respuesta recibieron amenazas.