El director de la Unidad Operativa de Tránsito, Roberto Porcel, informó que no se le suspendió la licencia a Ezequiel cuando atropelló a una menor en octubre de 2022, porque no estaba conduciendo en estado ebriedad y la persona a la que arrolló sólo tenía tres días de impedimento.

Complementó que no portaba licencia de conducir y que se negó a someterse al test de alcoholemia en la unidad de Tránsito, tampoco tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ni el certificado de inspección vehículos, elementos que deben ser analizados por el Ministerio Público.

“En el momento de su aprehensión no contaba con su licencia de conducir y acá en oficinas de Tránsito se ha negado a que se le haga su prueba de alcolemia. Él está en calidad de aprehendido, el vehículo no contaba con SOAT, no contaba con la inspección vehicular como corresponde y serán sancionados como indica la norma por no tener sus documentos al día”, afirmó Porcel

Agregó que Ezequiel tiene antecedentes de múltiples infracciones que ha cometido como conductor en 2021 y 2022, información que también fueron remitidas a la Fiscalía.

El dirigente fue filmado y denunciado anoche por conducir ebrio y chocar contra varios motorizados, durante su aprehensión admitió que consumió bebidas alcohólicas a las Cabañas, debido a que “estaba triste” porque no habilitaron a Reinerio Vargas como candidato para la presidencia del Comité pro Santa Cruz.