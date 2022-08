El viacrucis de un coronel que hizo informes contra Aguilera

Luego de 30 años de servicio sin una denuncia que antes haya manchado su carrera y cuando creyó que su trabajo quedó respaldado y archivado en la institución, el coronel Jorge Campos, exdirector de Interpol Bolivia, afronta un viacrucis judicial por un informe que realizó en 2019. Se trata de una “narcocoima” que involucró a Jhonny Aguilera, excomandante de la Policía, y a Einar Lima Lobo, acusado de narcotráfico y extraditado a Brasil.

El abogado del general Aguilera, Wilson Echave, informó ayer que se presentó una querella penal de orden privado contra Campos. Éste es un proceso en el que no participa la Fiscalía y en el que sindicaron al exdirector de la Interpol por calumnias e injurias. Por este caso puede ser sentenciado a tres años de cárcel.

El argumento de la denuncia que Aguilera presentó mientras aún era comandante es que Campos presuntamente melló su honor, porque supuestamente hizo público el informe que elaboró el 7 de octubre de 2019.

En ese documento Campos relató que en Santa Cruz, Lima Lobo, su abogado Ramiro Medrano (fallecido) y las hijas del narco afirmaron que pagaron una coima de 35.000 dólares a Aguilera, para que éste frene el proceso de extradición de Lima Lobo a Brasil, quien con ayuda de fiscales y jueces de La Paz logró evadir esa solicitud.

“Considero que vulneraron mis derechos porque no permitieron que presente pruebas de descargo. No permiten que tenga una audiencia presencial con Jhonny Aguilera y, lo último, que colma mi paciencia y por eso rompo el silencio en este caso, es que por los problemas técnicos del juzgado señalaron que yo falté a una audiencia (virtual). Me declaran rebelde y emiten una orden de aprehensión en mi contra”, explicó Campos a Página Siete.

En abril de 2021, este medio reveló el contenido del informe de Campos, cuya copia estaba archivada en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, dentro del proceso que se seguía para establecer qué policías, fiscales y jueces habían actuado de manera ilegal y dilataron la extradición de Lima Lobo. El caso nunca avanzó, pese a los pedido de informe de legisladores del MAS.

Sobre la versión que involucra a Aguilera, el caso llegó a la Fiscalía Policial, mientras éste era comandante y tampoco prosperó. Al contrario, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se parcializó contra Campos y a favor de Aguilera.

Luego de la publicación, Lima Lobo envió una carta a Página Siete, en la que sin responder consulta alguna negó el contenido del informe sobre la coima. En conferencia de prensa, Del Castillo dio por cierta la versión del narco y sin investigación independiente desvirtuó el informe de la Interpol.

A raíz del escándalo, el 5 de mayo de 2021, el general Aguilera encabezó el operativo de extradición de Lima Lobo a Brasil y luego del pronunciamiento con respaldo del ministro presentó la denuncia contra el coronel Campos; es decir, tampoco hubo perjuicio contra el denunciante.

El exdirector de Interpol aclaró ayer que no fue él quien hizo público su informe, pero remarca que en octubre de 2019 el documento estaba dirigido a los generales Yuri Calderón y Donato Coronel, comandante y subcomandante de la Policía. De la misma forma, hizo notar que los fiscales que conocieron su informe, en Santa Cruz, nunca indagaron la veracidad del reporte y hasta la fecha no esclarecieron las razones por las que Lima Lobo logró evitar su extradición.

“Es un perjuicio personal y una preocupación para mi familia tener que lidiar con esta maliciosa y temeraria denuncia de Jhonny Aguilera (...) No voy a retractarme de ninguno de los cientos de informes que hice durante mi carrera policial, porque eso no es correcto, ni es mi costumbre realizar informes falsos. No hay motivo y eso se dilucidará en el juicio oral”, afirmó.

El coronel Campos se considera perseguido por Aguilera y otras personas de quienes prefiere omitir sus nombres por el momento, hasta que deba defenderse en juicio.