Incremento de pistas clandestinas con iluminación, aumento de plantaciones ilegales de coca y fábricas de cocaína, clanes organizados y más muertes ligadas al narcotráfico, son algunas de las acusaciones e irregularidades detectadas por legisladores y exautoridades evistas, supuestamente ligadas a los gobiernos de Jeanine Añez y Luis Arce. En los últimos cuatro años identifican al menos una veintena de casos “grandes y polémicos” y 30 muertes atribuidas al narcotráfico.

La mayoría de estas denuncias no fueron investigadas por el Ministerio Público debido a proteccionismo y encubrimiento, según Carlos Romero, quien fue ministro de Gobierno de Evo Morales. “Algunos (casos) han pasado a la justicia, pero la justicia hizo la investigación al revés para que se caigan, se han ido abandonando, cerrando por prescripción, no se hizo ninguna actividad investigativa. Otros casos que debían accionarse no lo hicieron. Puedo presumir que se trata de proteccionismo. Hace poco casi asesinan a la fiscal que imputó a Nayar en el Beni, por ser infraganti, han presentado al autor y enviado a la cárcel, pero hasta ahora no dicen quién lo contrató”, afirmó Romero.

No es el único evista que acusa al gobierno de Luis Arce Catacora de proteccionismo al narcotráfico y narcotraficantes. En mayo pasado, el diputado oficialista Héctor Arce Rodríguez advirtió que los casos de corrupción y narcotráfico terminarán “tumbando” al gobierno de Arce.

“Esto es una clara muestra de que el Órgano Ejecutivo estableció un lineamiento desde el nivel más alto para encubrir, proteger y dar impunidad a hechos de corrupción y al narcotráfico. Yo me ratifico, la corrupción y el narcotráfico va a ser la tumba de este gobierno, sino pone mano firme para luchar y erradicar estos flagelos que dañan a nuestra sociedad”, aseguró el diputado. En la misma línea, el legislador dijo que “lamentablemente el narcotráfico se ha incrustado al Gobierno. Es una vergüenza nacional y como con otros hechos de corrupción, aquí no va a pasar absolutamente nada”.

Sin embargo, pese a las acusaciones de complicidad con el narcotráfico, el pasado 22 de mayo el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informaba en sus redes sociales sobre el operativo en la lucha contra el narcotráfico más grande en la historia de Bolivia. Del Castillo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), personal del Ministerio Público y la prensa nacional se trasladaron al municipio de Villa Tunari, en el provincia Chapare, donde se destruyeron siete laboratorios de fabricación de droga, lo que representaría una afectación al narcotráfico de 1,9 millones de dólares.