Luego de que se confirmara que el presidente Luis Arce donó un vehículo robado en Chile a Conamaq, el director de la ONG chilena Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV), Hugo Bustos, afirmó este martes que el Gobierno también entregó otro auto robado a una organización social. Aunque no dio detalles de a qué sector fue dotado el motorizado.

“Los comunarios indígenas solicitaron que emitan un informe del vehículo a Diprove y les saltó que era robado en Chile. Ese vehículo lo estaba buscando una víctima de Iquique hace dos años y se enteró por la prensa, incluso me escribió y me dijo que encontró su auto, me mandó un pantallazo y dijo que lo estaban entregando en donación”, aseguró Bustos.

En los últimos dos años, las organizaciones sociales recibieron como donación del gobierno de Luis Arce alrededor de 30 vehículos.

Tras la denuncia de Conamaq, otras organizaciones sociales también pidieron al Gobierno aclarar la situación de sus motorizados donados.