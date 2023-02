Videos de las cámaras de seguridad de la calle Arapata en la zona de Villa Fátima evidenciaron que la madrugada del 22 de septiembre del año pasado un grupo de civiles encapuchados, sin mostrar ninguna orden de judicial y de forma violenta, secuestraron al dirigente en un minibús particular. Apaza denunció ante el juez del caso que los encapuchados resultaron ser policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y que éstos lo torturaron en esas oficinas en presencia de su director, el coronel Rolando Rojas, quien en ese entonces se negó a explicar el actuar ilegal de los uniformados.

Cossio manifestó que el personal del Hospital de Clínicas le explicó que el daño era irreversible y que si los estudios confirmaban el diagnóstico preliminar de la embolia, Apaza deberá someterse a un largo tratamiento de fisioterapia para recuperar parte de las funciones neuronales y motrices, terapia para la cual no se tiene las condiciones en las cárceles.

Qué dice un especialista sobre la salud de Apaza

El neurólogo del Hospital de Clínicas, Federico Fortún, explicó a Página Siete que en el caso de Apaza o de otras personas que no están encarceladas, no se puede prevenir este tipo de ataques, pero que tiene que ver con la atención oportuna de otras enfermedades de base. Pidió no especular con el diagnóstico de una embolia hasta que se confirmen los análisis correspondientes.

Señaló que no se puede advertir cuando una persona está a punto de sufrir este cuadro médico, pero una vez producido el ataque neural hay tres indicadores “sencillos” que confirmarían la embolia. “Las normas mundiales señalan: uno, el trastorno del lenguaje; dos, la caída del brazo y el tercer indicador es la parálisis facial. Pero hay que tomar exámenes y tener certeza”, recomendó el galeno.

Miriam Apaza confirmó que su hermano presenta los tres indicadores. La abogada Cossio señaló que Régimen Penitenciario le avisó del estado de salud de Apaza el martes a las 20:45 y a las 23:40 ya estaba en Emergencias del Hospital de Clínicas. Miriam llegó al lugar minutos después y verificó que su hermano estaba consciente, pero frío y no podía hablar.

Solo a las 8:00 de este miércoles un policía llamó a Miriam para decirle que regrese al hospital para pagar los gastos y comprar los medicamentos requeridos.