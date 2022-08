En el Alto, una mujer aparece muerta en una casa y la Policía aprehende a uno de los inquilinos

Una mujer fue hallada muerta en una habitación que era alquilada por dos hombres, en la ciudad de El Alto. Uno de los inquilinos fue aprehendido por la Policía y el otro se dio a la fuga. Se presume que fue víctima de un feminicidio, ya que el cadáver de la víctima presenta múltiples golpes.

“Mi hija me ha dicho que una de esas noches han gritado (en esa casa). Últimamente le he visto a él (uno de los inquilinos) entrar y salir, mujer no había. Después, en otra ocasión, he visto a otro joven salir”, contó Teodora Valencia, una de las vecinas de la vivienda donde ocurrió el crimen.