En El Alto, una mujer finge secuestro de su hijo para obtener dinero de su expareja

“Las mamás le han visto que estaba en la entrada de la escuela, no alcancé a recoger a mi niño, y le pedí a mi tío que vaya a recogerlo, pero igual se atrasó. Si alguna persona lo tiene que me lo traiga a la casa, dónde estás hijo”, manifestó el miércoles Yulisa M., madre del menor, quien incluso no paraba de llorar por su hijo desaparecido en un contacto con la red Unitel.

No obstante, Rojas indicó que una mujer que le fue a cobrar una deuda a Yulisa encontró al niño encerrado en un cuarto de la casa. Por lo tanto, el secuestro era una simulación porque quería atraer la atención de su expareja con el fin de que le dé dinero.

En su descargo, la madre indicó que el niño se había quedado encerrado, pero luego admitió que fingió la desaparición por temas económicos, según el informe policial.

Incluso llegó a manifestar que tenía problemas por deudas con sus vecinos y familiares.

Ahora, la Policía investiga el caso y la mujer denunciante corre el riesgo de enfrentar un proceso en la vía penal por simular un delito.