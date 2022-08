En Pailitas culpan a la Policía por no dar protección a pobladores

Habitantes de la Subcentral Pailitas, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, acusaron a la Policía de “convivir” con los avasalladores y no protegerlos de los nuevos hechos de violencia que se registraron desde el viernes por la noche. Las víctimas, que se quedaron sin hogar, responsabilizan al Gobierno por eventuales enfrentamientos y muertes.

“No entendemos por qué la Policía no nos protege, ahora están conviviendo con los avasalladores y eso no puede ser. Anoche nos emboscaron más de 50 motos (cada una ocupada con dos personas), con palos y antorchas nos vinieron a amenazar para que salgamos de nuestras propiedades, dicen que son los dueños y la Policía no hizo nada, un coronel nos dijo: ‘Esperamos órdenes superiores’. Es decir, quieren muertos para recién intervenir”, denunció a este medio una representante de los pobladores de Pailitas.

Otros dos dirigentes, que también pidieron reserva de su identidad, en contacto con Página Siete, responsabilizaron al Gobierno y al Comando de la Policía por los nuevos enfrentamientos en los que se pueden producir muertes. Aseguran que de no haber respeto por sus propiedades, se verán obligados a ingresar por la fuerza, pese a que son menos que el grupo de avasalladores, que desde hace nueve días ocupan esa zona.

Habitantes de Pailitas afirmaron que son cinco comunidades las afectadas, en una área de 8.500 hectáreas en la zona Las Londras. “Ellos son 100 o 150, nosotros sólo 40, con niños, mujeres y personas ancianas, pero si hay que luchar por nuestra propiedad, lo haremos”, advirtió otro de los dirigentes.

El viernes, un contingente de 200 policias se movilizó hacia la zona y reportó que no halló las armas de fuego que se había denunciado usaron los avasalladores. La Fiscalía también reportó que se hizo entrevistas a los integrantes del grupo denunciado y el caso ahora se encuentra en investigación.

Por su parte, el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Santa Cruz, Adalberto Rojas, se pronunció sobre la segunda toma de tierras en Las Londras.

Indicó que en noviembre de 2021 se determinó que de los 16 predios tomados, 11 fueron declarados “tierras fiscales no disponibles”, y que ahora son la Fiscalía y la Policía las que deben investigar las denuncias referidas a los avasallamientos.

“Nosotros (INRA) no estamos conociendo el caso porque no tenemos competencia, no podemos afirmar algo que no estamos investigando. No estamos en el lugar, damos referencias porque son temas vigentes”, dijo Rojas.

Sin embargo, los pobladores de Pailitas contradicen esa afirmación y aseguran que se trata de propiedades que todavía no fueron saneadas y que son competencia del INRA.

De la misma forma, quienes se declaran víctimas de los avasallamientos aseguran que dirigentes de los interculturales son los responsables de dirigir los grupos armados; recordaron el caso de Sixto Canaza y Paulino Camacho, procesados por el secuestro, con uso de armas de fuego, de periodistas, policías y trabajadores en Las Londras.

“Si existen los indicios suficientes de que estas personas habrían sido partícipes de los nuevos hechos violentos ocurridos en la zona de Las Londras, en la comunidad Pailitas, tengan la seguridad de que el Ministerio Público accionará como corresponde, si se tiene que pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas (libertad) dentro del primer proceso, habiendo la prueba o indicio suficiente, se lo va a realizar”, aseguró el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Los pobladores sostienen que los dirigentes “engañan a otros campesinos que no son de Santa Cruz, sino del occidente”.

“Son militantes del MAS, les dan discursos políticos y creen que nosotros somos opositores empresarios o croatas, cuando somos personas humildes igual que ellos, llevamos años trabajando estas tierras de sol a sol, que las compramos con préstamos del banco. No es posible que los dirigentes mientan tanto. Los interculturales del MAS van a causar muertos”, afirmaron.

En contacto con este medio, afirmaron que, por seguridad, los habitantes de Pailitas salieron de la zona, pero se mantienes en estado de vigilia.

Aseguran que el jueves los policías comieron con ellos, pero el sábado se los vio “conviviendo” con los avasalladores, al interior de un galpón. El Comando de la Policía no se pronunció sobre este caso.