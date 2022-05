En Potosí, una mujer degüella a su bebé, y un hijo mata a su madre en La Paz

En la ciudad de Potosí, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió ayer a una mujer que degolló a su hijo de un mes de nacido. Y en La Paz, la Policía busca a un hombre que mató a su propia madre con una llave de plomería en la zona de Alto San Antonio.

En la Villa Imperial, la Fiscalía y la Policía aprehendieron en las últimas horas a una mujer que asesinó a su bebé. “De acuerdo con la investigación, el bebé perdió la vida en manos de su madre que, probablemente, ha usado un objeto cortopunzante”, informó Roxana Choque, fiscal de Potosí.

El caso sucedió en una vivienda del Plan 2.000 perteneciente a la zona baja de la ciudad de Potosí. Se desconocen todavía los motivos por los que la madre decidió quitarle la vida a su hijo. “Ella pretendió huir del lugar de los hechos, pero la intervención inmediata de la Fiscalía hizo que sea aprehendida”, añadió. Hasta ayer, la sospechosa aún no declaró, no obstante la Fiscalía no descarta citar a sus familiares. Se desconoce también la identidad y el paradero del padre del bebé.

La fiscal adelantó que el informe forense confirmó que la pequeña víctima murió por una herida en el cuello. “Formularemos la imputación por infanticidio”, aseveró. El Ministerio Público pedirá seis meses de detención preventiva para la sospechosa, mientras sigan las diligencias investigativas.

El nuevo caso eleva a tres los infanticidios en el departamento de Potosí.

En La Paz

A horas de conmemorarse el Día de la Madre, la Policía informó que un hombre de 38 años, identificado como José Luis Cahuana, acabó de forma violenta con la vida de su madre, Julia Quispe, de 70 años. El hecho ocurrió en Alto San Antonio.

Según la Policía, el ataque fue con una llave de plomería, objeto con el que destrozó la cabeza de la anciana y después se dio a la fuga. “Estamos buscando al señor José Luis Cahuana, su hijo de 38 años, quien ya tendría antecedentes”, informó Jhonny Vega, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de La Paz.