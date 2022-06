En Santa Cruz, periodista de Unitel denuncia que es acosada y amenazada de muerte

En la ciudad de Santa Cruz, la periodista de Unitel, Wendy Roca, denunció en días pasados que es acosada y hasta amenazada de muerte por un sujeto desconocido, quien hasta le reveló que tiene información personal de ella. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) afirmó que investiga el caso.

“Me amenazan con quitarme la vida y violarme. Las amenazas son seguidas de una persona que desconozco y que maneja información muy personal mía... Me da miedo ser la próxima víctima, me da miedo que mi familia llegué a sufrir. La denuncia está formalizada ante la Felcv, ojalá puedan brindarme las garantías para no ser victimada”, escribió la periodista cruceña en sus redes sociales.

En su denuncia pública, manifestó que conoce la realidad del día a día y que por eso siente miedo. “Esta es la realidad de las mujeres, siento tristeza e impotencia que en cualquier momento alguien se sienta con el derecho de matarme... Está persona conoce mi dirección de domicilio, mis horarios, incluso me ha enviado varias fotos de mí en diferentes lugares de la ciudad. ¡¡¡Me están siguiendo!!!”, aseguró.

Al respecto, el director de la Felcv de Santa Cruz, Carlos Oporto, dijo que ya se está haciendo un seguimiento del caso y que se le brindarán medidas de protección.