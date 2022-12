Según los reportes preliminares, el 13 de diciembre, María Eugenia Seas, de profesión enfermera, desapareció del séptimo anillo de Santa Cruz; cuatro días después la familia recibió un mensaje en el que los presuntos captores pedían 15 mil dólares para liberar a la mujer.

La víctima desapareció aproximadamente a las 11 de la mañana, de la avenida Cumavi. Se dirigía al hospital de la Villa Primero de Mayo, lugar donde trabajaba. Sin embargo, no volvió a casa.

En primera instancia, la familia denunció el hecho por desaparición de persona. No obstante, un par de días después tras recibir el mensaje de quienes supuestamente serían sus captores, el tipo penal cambió a secuestro. La Policía no dio mayores detalles para no poner en riesgo la vida de la enfermera.

“Tenemos que tener conocimiento de que estamos hablando de una vida humana que estaría cautiva y que estaría en riesgo. Es en ese sentido que todos los pormenores referentes a la investigación son de manejo exclusivo de la Felcc”, indicó el coronel Cossío.

La Policía investiga el hecho y analiza las cámaras de seguridad de inmediaciones donde donde la vieron por última vez, además de tomar declaraciones a algunos vecinos sobre su paradero.