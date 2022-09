En tenso encuentro, cocaleros exigen liberación de Machicado y Alanes pide autorizar el mercado paralelo

Entre sus demandas destacan: el pedido de liberación de Freddy Machicado, a quien ratificaron como su máximo dirigente; el cese de la persecución contra dirigentes de Adepcoca; la destitución y aprehensión de algunas autoridades de Gobierno por no hacer cumplir la ley para el cierre del mercado paralelo, además por usar a la Policía para proteger al sector de Alanes que incurre en lo ilegal y mandarlos a infiltrarse para amedrentar a los cocaleros; la aprehensión e investigación contra Arnold Alanes y sus seguidores por el uso de dinamitas, bombas molotov, armas de fuego y cañones artesanales; y el respeto a la dirigencia de Adepcoca.

Este sector explicó que aumentó dos puntos a su anterior pliego petitorio y advirtió que en caso de no ser escuchados por el Gobierno hasta el jueves, iniciarán con medidas de presión.

Con gritos de “libertad” para su presidente, Adepcoca pidió el apoyo de los nueve departamentos.

Uno de los dirigentes del sector de Machicado señaló que harán un llamado a diferentes organizaciones del país que están siendo atropelladas por el Gobierno. “Esta lucha ya no es sectorial, esta lucha es a nivel de Bolivia, porque el gobierno está atropellando diferentes normas y a diferentes empresas y a la Policía. Nosotros no queremos esta situación”, declaró ante los medios.

Por su lado, Arnold Alanes, el presidente de la asociación paralela de Adepcoca, se apostó hasta las puertas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para dar su discurso. Recordó cómo el otro sector cerró el mercado en Villa el Carmen, el pasado 8 de septiembre, y dio un plazo de 15 días al Gobierno para que se modifique el artículo 23 de la reglamentación de la Ley general de la Coca.

“Estamos en estado de emergencia. Hemos presentado hoy una reiterativa con relación a nuestro pliego petitorio, pidiendo una resolución definitiva, en el marco del artículo 23 de del Decreto Supremo 3318 que es la reglamentación de la Ley General de la Coca y da tuición específica a nuestro ‘ministerio’, por eso no descartamos, que si en 15 días no tenemos respuesta, no descartamos medidas de presión”, anunció.

Alanes, quien no se encontraba en el mercado durante el cierre de la infraestructura, denunció que se registraron, vejámenes, abusos y humillaciones contra mujeres. Aseguró que intentaron asesinarlo.

Sin embargo, dijo que se espera que hasta el lunes, las autoridades le entreguen el mercado de villa El Carmen nuevamente para refaccionar y reabrir el lugar.