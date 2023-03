El uniformado también hizo conocer que si bien existen heridos ninguno es de gravedad y aseguró que no se registró ningún fallecido tras el enfrentamiento.

“Ellos son avasalladores, nosotros los comunarios somos de aquí, como de día a noche van a entrar a la comunidad, entonces uno se molesta, a ver a tu casa que entre, vos te vas a defender, por eso los comunarios se han defendido. A estos señores no los conocemos, no son de aquí. No es la primera vez, en Senkata ahí adentro igual han entrado de noche a la mañana rápido hacen construcciones”, expresó.

Por su parte algunos de los arrestados negaron ser avasalladores y dijeron que simplemente estaban de paseo en el lugar.

“Nos han pegado los del lugar, por curiosos, abajo estábamos yendo y de repente de arriba se ha juntado la gente”, dijo un hombre y otra mujer afirmó: “Nosotros estábamos en el laguito de Achocalla ahí estábamos con mi esposo se han confundido”.

Aunque si hubo un joven que admitió que buscaban establecerse en el lugar. “Nos prometieron casas, la gente, los comunarios nos vinieron a atacar por la noche. Estaba aquí tratando de conseguir un terreno”, comentó y dijo que un dirigente fue quien le ofreció el terreno.