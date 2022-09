Entre fuego y heridos, cocaleros de Adepcoca toman el mercado paralelo

En horas de la tarde, el dirigente Cesar Apaza dijo que los movilizados realizarán una asamblea, en la que dará su informe conclusivo de las tareas que le tocó cumplir y dará paso a la dirigencia de Adepcoca.

“Nosotros no hemos robado, no hemos matado, no hemos violado, quienes están violando las normas son los gobernantes. Nosotros nos vamos a hacer respetar”, manifestó.

Apaza reiteró el pedido de disculpas a la prensa y responsabilizó a gente infiltrada por incitar los hechos de violencia.

“Pido mil disculpas a la prensa que nos ha dado amplia cobertura en la marcha. Hay gente infiltrada que se ha metido con nosotros, estimo que los agresores son ellos. La Policía todo el tiempo ha manejado infiltrados, estimo que han sido ellos, por hacernos quedar mal a nosotros”, apuntó el dirigente cocalero.