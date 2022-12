Envían a prisión a un hombre acusado de obligar a abortar a su pareja

Un sujeto fue enviado con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz acusado de agredir física y psicológicamente a su pareja, pero además, de obligarla a abortar. El hombre ya tenía varias denuncias previas.

“Son cuatro denuncias: tres por violencia doméstica, psicológica y económica, y aborto forzado. He aguantado bastantes cosas y he callado bastantes cosas por miedo a que me amenazaba, su familia me amenazaba, por eso decidí poner una denuncia por todo el amedrentamiento que estoy sufriendo”, dijo la víctima.