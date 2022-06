Esposa del sargento Chávez: Con la detención del acusado no me lo devolverán a la vida

Liliana Sánchez, esposa del sargento primero Alfonso Chávez, quien murió acribillado el martes en Santa Cruz, manifestó este jueves que con la detención del principal acusado del crimen no le devolverán la vida a su pareja.

“Pido justicia para mi esposo, como a un perro me lo han matado. Me dejó con cuatro hijos, yo no trabajo, soy ama de casa, dependía de él, que era el sustento de la casa. Con la detención (de Misahel Nallar) no me devolverán la vida de mi esposo”, expresó dolida en medio de llanto.

Indicó que tras la partida de su esposo, con quien estaba casada desde hace 13 años, no sabrá a qué se dedicará, ya que tiene que mantener a sus cuatro hijos, de tres, cinco, 10 y 12 años, quienes quedaron huérfanos de padre.