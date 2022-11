“Esta audiencia es insulsa e inútil”, Añez pide al juez que por memorial le avise la “prolongación” de su detención

En audiencia, la expresidenta Jeanine Añez pidió al juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Armando Zeballos Guarachi, que a través de un memorial le avise sobre la “prolongación” de su detención preventiva por el supuesto golpe de Estado I, debido a que esa autoridad solo da curso al “libreto” de la Fiscalía y el Gobierno, lo que le impide llevar a cabo un debido proceso y valorar los argumentos de la parte acusada.

“Esta audiencia es insulsa, es inútil y me provoca mucho malestar emocional porque es el mismo libreto. Por eso mi solicitud, señor magistrado, va dirigida a que me evite este malestar y me comuniqué usted por medio de algún memorial o como quiera hacerlo, cuál sería la nueva prolongación de mi secuestro”, señaló Añez, durante una audiencia llevada a cabo ayer.