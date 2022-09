“Estafadora de Tinder” estuvo en Palmasola, enamoró a policías y recibió $us 100 mil de una víctima

“Jamás pedí a una persona los vouchers y contratos, pero cuando pedí las cuentas y me dice que mejor terminemos de pagarlo, para repartirlo 50/50. Me pareció raro que me proponga. Al final accedió a mandarme los contratos pero eran contratos falsos. Hice mis averiguaciones y no existía departamento ni lote”, explicó.

Su pasado en Bolivia

Consuelo Rivero estuvo presa por un año en Palmasola, acusada del delito de estafa con anticréticos y venta de vehículos, entre otros.

Expedientes señalan que hizo meter presa a su pareja, un joven que llegó de Estados Unidos, según El Deber.

Mientras guardaba detención en Palmasola enamoró a policías a cambio de que “maten a su ex”, pero el hombre salvó su vida porque la justicia actuó en su favor, según los registros revisados de la “estafadora de Tinder”.

Fingió además ser abogada y funcionaria de la Aduana, y publicaba fotos suyas en la red social usada por adultos que buscan citas o una pareja.