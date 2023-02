“Esto no concluyó”: Policía dice que continúa pesquisa sobre fallas y errores en traslado de reo

“Las investigaciones están en curso, anoche se ha dado a conocer que esto no concluyó, ayer se ha hecho el trabajo principal, que era capturar al que fugó y de desbaratar absolutamente a toda su banda criminal. Sin embargo, las investigaciones de las fallas y errores, ya sea culposo o doloso que se hayan cometido en el ámbito administrativo, continúan”, respondió Ponce ante la consulta de cómo se puede explicar que para el traslado de Jeanine Añez se haya armado un contingente policial y para el reo peligroso, sólo se dispuso dos custodios policiales.

“Reitero, se ha basado en el informe médico de la persona que es experta en la temática, se supone que es médica titulada y la misma aducía que existía una razón de fuerza mayor, para que el mismo sea trasladado a un centro médico. Ella se encuentra en este momento aprehendida, (porque) ha dado el parte médico que indica que: se tendría una emergencia médica, lo cual se ha constatado que no era cierto”, señaló.

Ante la consulta si se requería una orden judicial, Ponce indicó que en el caso particular no era necesario, debido a que las emergencias médicas no pueden esperar, porque existe una sentencia constitucional al respecto.

Otra de las observaciones que surgió es por qué ambos uniformados no llevaban un chaleco antibalas. Al respecto, el comandante de la Policía afirmó que los dos sargentos tenían sus equipos y su armamento, pero, al igual que las anteriores dudas, es un tema que también verificarán si es que llevaban todos sus implementos, de acuerdo a normativa legal.

Las declaraciones de Ponce se dieron en el Acto de Lanzamiento del Plan de Operaciones Seguridad Estudiantil 2023 a nivel nacional para este inicio de clases escolares, evento en el que participó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.