La exautoridad recordó que se hicieron esfuerzos extremos para alertar al gobierno de Arce de que había protección al narcotráfico, pero no hubo reacción para frenar ese ilícito hasta la fecha.

“Entiendo que la reunión del 18 de julio de Sacaba, el (ex) presidente Evo Morales, delante de la dirigencia del Pacto de Unidad, le dijo al presidente Luis Arce, en los términos que acostumbra referirse a Evo Morales, le dijo: ‘Tu ministro de Gobierno es narco’”, afirmó Romero en conferencia de prensa, en un video difundido por DTV.

Mencionó que habló del tema con el exministro Hugo Moldiz e incluso sostuvo una reunión con el vocero Jorge Richter.

“Yo personalmente me he reunido con el vocero presidencial Richter, pregúntenle, y le he dicho: ‘Tu ministro de Gobierno está protegiendo a narcotraficantes”. Y él ha reconocido conmigo que les preocupaba alguna información de que el ministro de Gobierno estaba comprando bienes inmuebles con palos blancos”, aseguró el exministro.

Dijo que también informó al vicepresidente David Choquehuanca y al ministro de Justicia, Iván Lima, sobre este tema, pero no hubo respuesta ni reacción.

Romero dijo que hay un esquema de protección al narcotráfico que data desde el gobierno de Jeanine Añez y presuntamente continúa con la venia del ministro Del Castillo. La exautoridad hizo esa aseveración después de dar a conocer que varios policías, implicados en la protección al narcotráfico, no fueron sancionados ni se los tocó “porque obviamente hay protección al narcotráfico”.

Al respecto Del Castillo dijo: “Todo el pueblo boliviano sabe lo que pienso sobre Carlos romero y mantengo lo que pienso sobre este señor que lo único que está intentando es en convertirse en Edward Woods, básicamente es el peor cineasta de la historia de todo el mundo”.

Romero apunta al gabinete de Añez

El exministro Carlos Romero apuntó a los exministros Yerko Núñez y Arturo Murillo por permitir la intromisión de la embajada de Estados Unidos (EEUU) y sobre todo por permitir que la Administración de Control de Drogas (conocida por su sigla como DEA) siga operando en el país.

“La DEA si está en Bolivia, opera clandestinamente, pero la DEA opera desde la época de Murillo de manera muy agresiva en el escenario político boliviano, con fines políticos, no de lucha contra el narcotráfico”, aseveró la exautoridad.

Además, dijo que la embajada de EEUU designó al coronel José María Velasco para que fuese el encargado de seguridad de Jeanine Añez, durante la transición.

Luego, Velasco fue nombrado director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el gobierno de Arce, y pese a que el mismo Evo Morales lo denunció por protección al narcotráfico en el caso narcoadios, el oficial no fue tocado, señaló Romero.

Designación de Velasco en la Felcn

El exministro dijo que Del Castillo presuntamente está vinculado en la protección al narcotráfico porque no hizo nada contra los oficiales involucrados en ese ilícito, al contrario, entró en contradicciones en algunos casos.

Recordó que Velasco fue designado sospechosamente sin que se respete la lista de destinos que solía enviarse desde el Comando general de la Policía, como ocurría en su gestión.

Dijo que en el caso de Velasco ya no obedecía al proceso de proposición del Comando, sino fue puesto en el cargo porque se “inventó” una versión de que supuestamente se volcó al MAS y no ejecutó una orden de aprehensión contra un reconocido periodista.

Romero refirió que aquella versión era un “cuento chino” para que no haya reclamos desde el partido azul sobre ese nombramiento. Remarcó que en ese entonces la fuerza antidroga ya había sido desinstitucionalizada, al extremo que el mismo comandante de la Policía de aquel entonces, Jhonny Aguilera, aseguró, en varias ocasiones, que ya no tenía nada que ver con la Felcn.

Además, el exministro complementó que Aguilera dio parte al presidente Luis Arce, cuando iba a ser relevado del cargo el 28 de junio de este año. Pero ese acto se suspendió intempestivamente y el gobierno cambio la versión e hizo conocer que se pospuso la posesión del presidente de Comibol.

“Entra Aguilera, todo seguro de sí mismo, sube a la oficina del presidente y le dice ¿Me van a relevar a mí? Yo no soy el pichicatero, el pichicatero es otro, yo no designo a nadie de la Felcn. Luego la viceministra Gabriela Alcón baja y ante la prensa dice: miren teníamos que cambiar al de Comibol, pero le había dejado la flota, se posterga el acto hasta mañana (sonríe)”, contó Romero.

Caso Dávila

El exministro de Gobierno señaló que en el caso del coronel Maximiliano Dávila, detenido por legitimación de ganancias ilícitas y por un caso de narcotráfico investigado por la DEA, hubo contradicciones del ministro Del Castillo.

Recordó que el ministro admitió, en un primer momento, que pediría informe a la DEA sobre el tema, pero luego de que la Cancillería dijo que no tenía ninguna relación con esa instancia, entonces Del Castillo tuvo que retractarse y decir que no se habla nada con la entidad estadounidense.

Sin embargo, Romero fue más allá e hizo escuchar unos audios en el que se supuestos funcionarios de la DEA ofrecen 3 millones a cambio de tres celulares que ya tenía en su poder la Policía. Detalló que los teléfonos móviles serían las de Evo Morales y su asistente y el de Maximiliano Dávila.

En ese sentido, recordó que Morales denunció que su teléfono y el de su asistente fue sustraído en un acto en La Guardia, Santa Cruz, en medio de la seguridad del Ministerio de Gobierno y el propio ministro.

“El Ministerio de Gobierno está demostrando incompetencia hasta para el armado de casos”, señaló.

Para Romero, esta relación con la DEA y la protección al narcotráfico solo tiene la intención de vincular a Evo Morales en algún ilícito.

Policías protegidos en casos de narcotráfico

La exautoridad también se refirió a la “protección” que existe para el coronel Velasco (exdirector de la Felcn) y el coronel Jaime Arancibia (excomandante nacional de Umopar), quienes fueron denunciados por protección al narcotráfico en el caso narcoaudios, debido a que presuntamente dieron la orden de no intervenir una factoría de droga en Valle Sacta, Cochabamba.

Romero indicó que hasta la fecha no hubo avances investigativos contra estos oficiales, incluso sospecha que el viceministro de Sustancias Contraladas, Jaime Mamani, está implicado en este caso.

“Evidentemente estamos hablando de una factoría que presumiblemente tienen como socios a colombianos y de repente a gente vinculada al viceministro Jaime Mamani, por eso el señor no abrió su boca tanto tiempo, el viceministro de Sustancias Controladas no decía nada del tema de Valle Sacta”, apuntó.