Además, Danitza P.L. dijo que el gobernador la obligó a tener relaciones sexuales en su despacho, oficina que es un bien público. “Obligatorio, a la fuerza, a golpes. (...) Era feo, horrible, porque él (Quispe) me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. Me decía: ‘ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe’. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho”, aseguró

Los antecedentes de Quispe

No es la primera vez que Quispe es acusado de uso de bienes del Estado. En junio de 2021, fue denunciado por Fernando Chura por ese delito y por conducir en estado de ebriedad provocando una colisión. El 26 agosto de ese año, la Fiscalía ordenó en principio su aprehensión, sin embargo luego dejó sin efecto la decisión y Quispe salió en hombros del tribunal.

Asimismo, el 2 de febrero de 2022 Quispe fue denunciado por uso de bienes del Estado, cuando consumía bebidas alcohólicas en su despacho, por ello le dieron detención domiciliaria, pero dos meses después, el 27 abril, el Juzgado Primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer determinó levantar la detención.