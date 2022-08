Exjefe de Interpol sobre el informe contra Aguilera: No voy a retractarme de ninguno de mis informes

“No voy a responder a eso, pero sí puedo decir que no voy ni puedo retractarme de ninguno de los cientos y miles de informes que hice durante mi carrera policial, no puedo retractarme, porque eso no es correcto ni es mi costumbre realizar informes falsos, no hay motivo y eso se dilucidará”, afirmó a Página Siete Digital el policía en reserva ante la consulta de si se ratifica en su informe con relación a lo que manifestó Lima Lobo sobre un pago hecho a Aguilera.

No obstante, Campos dijo que lamenta de que desde que emitió esos informes no se haya hecho nada al respecto y que, por el contrario, se encontró con varios obstáculos.

“Me he apersonado al Juzgado Cuarto de Sentencia, debido a que he sido denunciado a través de una querella interpuesta por Jhonny Aguilera por el delito contra el honor. El caso ha transcurrido muy rápido, considero que han vulnerado mis derechos porque no me han permitido presentar pruebas, no han permitido que tenga una audiencia presencial contra el querellante, ha sido todo virtual”, cuestionó tras presentarse en el juzgado.

Por su parte, la defensa de Aguilera, Wilson Echave, afirmó este martes que desconoce las actuaciones judiciales que hizo Campos y, por el contrario, indicó que es quien dilata el proceso en su contra.

“Campos ha mellado la dignidad de honor al elaborar un informe en el que se lo involucra por el supuesto cobro de dinero contra una persona que era buscaba por otro país, afirmando que el coronel Aguilera ha recibido dinero para que no proceda su captura. Los únicos que pueden proceder a la captura son Interpol que estaba con la orden de aprehensión”, señaló.

Contra Campos pesa una querella particular por los delitos de difamación, calumnias e injurias, que son delitos de orden privado contra el honor.