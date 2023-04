Luego de haber sido absuelta en un segundo juicio, la exjueza del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, se declaró “víctima” de una “confabulación” del médico Jhiery Fernández, al que sentenció sin pruebas, y de su expareja Romel Cardozo.

“Toda la verdad en ese juicio oral se ha descubierto, todo lo he dicho, el por qué, cómo ha empezado esto; porque yo he sido víctima, en primer lugar, de esa grabación ilícita, como han preparado, como han confabulado con Jhiery Fernández. El médico, en el 2014 se encontraba detenido en el penal de San Pedro y toda la población sabe, también en ese año se encontraba detenido Romel Cardozo, quien es el maleante que me ha grabado”, expresó, en un reporte a radio Éxito.