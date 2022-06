Exministro Romero: Hay protección al narcotráfico, la Felcn ya cumplió su ciclo, ya no sirve

En ese contexto, consideró que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ya cumplió su ciclo y “ya no sirve”

En ese contexto, apuntó al gobierno de Jeanine Áñez y lo responsabilizó de cometer el “error gravísimo” de “politizar” la Policía Boliviana con “estructuras” que -según Romero- no han podido ser desmanteladas por la administración de Luis Arce.

“No se ha podido desmantelar esas estructuras politizadas y obviamente, en este momento, hay protección al narcotráfico, o sea, que alguien diga que no hay protección al narcotráfico es alguien que está queriendo tapar el sol con un dedo o, como se dice, no hay más ciego que aquel que no quiera ver”, señaló Romero en una entrevista con la cadena televisiva RTP, cita Correo del Sur.

En referencia al triple asesinato de uniformados en Porongo, Romero afirmó que se trata de una “acción de sicariato profesional” que demuestra la expansión y rearticulación de clanes del narcotráfico en el país.

“Resulta que esas operaciones han sido expandidas porque hay protección; por eso yo he dicho que la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) ya ha cumplido su ciclo, ya no sirve, (porque ya) no permite luchar contra el narcotráfico”, afirmó.

Aguilera

Sobre el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera, señalado como uno de los responsables de la crisis institucional, el exministro Romero cree que la autoridad no es el problema, sino la estructura.

“No es un tema de personas, es un tema de estructura”.