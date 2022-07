Explosión de una garrafa en la cárcel de San Sebastián deja al menos 15 heridos

“En el interior está todo controlado y está fuera de peligro la zona, no se ha cuantificado la cantidad de heridos, principalmente tienen heridas de quemaduras de primer y segundo grado”, indicó uno de los bomberos que estaba en el lugar de los hechos.

“Hubo una fuga de gas de un cilindro de garrafa, producto de esto ha ocasionado el saldo de 15 heridos, que son reos del centro penitenciario. Todos fueron evacuados a diferentes centros de salud, porque presentan quemaduras de primer y segundo grado”, indicó uno de los bomberos.

Precisó que el hecho ocurrió debido a que hubo una “inflamación de gas” similar a una explosión de gas por la concentración provocada por una fuga del GLP, que provocó el incendio.

“Los reos estaban prendiendo el horno, en ese momento no sintieron el olor del gas y es cuando se genera el incendio”, afirmó.

Otro de los bomberos informó que el recinto del penal está fuera de peligro y que se controló el fuego. En el caso de las personas que fueron afectadas presentan quemaduras de primer y segundo grado.

La directora de Régimen Penitenciario, Estrella Rocha, declaró que están a la espera del reporte de salud de los reos. Algunos presentan cuadros de deshidratación y están con suero.

“Nosotros estamos haciendo el seguimiento de la salud de los reos que fueron remitidos al hospital Viedma, donde se trasladó a otras personas, quienes están estables. Se comenzó a comprar las pomadas, ya que el Seguro de Salud no cubre estos gastos”, indicó Rocha.

Agregó que el hecho fue “fortuito”, por un mal cambio de la garrafa, debido a que los reos del sector estaban a la espera de sus familiares, por ser día de visita.

“Mi hijo gritó: ‘¡Mami, gas, gas!’, es cuando comencé a ver el fuego que era de gran tamaño, los internos comenzaron a subir hacia la parte de arriba para echar agua”, contó una mujer de la tercera edad que fue a visitar a su hijo.

Otra mujer manifestó afligida que no le dejan visitar a su hijo y que sólo le dieron pomadas.

“No me dejan entrar, en una videollamada me dijo que está bien, pero está quemada su cara, sus manos y sus pies, él tiene 28 años, no sé qué estaba haciendo cuando ocurrió el incendio”, declaró a la prensa.