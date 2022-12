Del Castillo recalcó que el emitir una opinión crítica a un Gobierno no constituye un delito, pero sostuvo que no se puede “interferir” en las cuestiones políticas de un país.

“Cualquier ciudadano extranjero que se asiente dentro del territorio nacional tiene que cumplir la normativa legal vigente. Si la Dirección General de Migración ha determinado que estos sujetos han incumplido las normas bolivianas, pues tienen que retirarse del país. (...) A Bolivia no va a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”, expresó ante los medios.

“Está garantizada la libertad de pensamiento. Cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país. Si un boliviano va a Estados Unidos, ¿puede opinar libremente en contra del Gobierno de Estados Unidos? No lo puede hacer. Cualquier ciudadano boliviano tiene que estar sujeto a cualquier normativa más allá de sus fronteras y lo mismo sucede con los ciudadanos extranjeros (aquí)”.

Castro aseguró que en ninguna de sus publicaciones hizo referencia a Bolivia. “Yo quiero dejar bien claro que mis publicaciones, a las que pueden acceder porque está mi perfil público, jamás he hecho alusión a la política nacional boliviana y son exclusivamente hacia mi país”, afirmó el cubano, que reside en Santa Cruz.

No obstante, se conocieron tuits atribuidos a Castro que hacen mención al país. Uno de ellos fue supuestamente publicado el 29 de agosto, en el que el activista escribió: “Le han robado el teléfono celular a Evo Morales... la policía boliviana se ha movilizado, pero hasta ahora no han tenido éxito... según informan, el teléfono no tenía clave de seguridad... interesante saber qué se textean Morales y (el presidente de Cuba) Díaz-Canel”.

El hombre, que tiene 40.000 seguidores en Twitter, señaló que “es extremadamente grave que países democráticos de la región sean utilizados por el brazo armado de la seguridad del Estado para la coerción de las libertades individuales de los cubanos y crea un precedente nefasto”.

Según el activista, autoridades de Migración le esperaron con un folder con todas las publicaciones que hizo en contra del Gobierno de Cuba.