Fatal hecho de tránsito en la vía Uyuni-Pulacayo enluta a Potosí

“Hemos perdido la cuenta, no sabemos, algunos hemos retirado y otros están aquí dos nomas hay aquí, tres hemos mandado, cinco a seis personas no tengo el dato exacto. Son fallecidos instantáneos, puede ir a verificar al hospital ahora estamos aturdidos”, contó una persona a Uyuni Andina.

Otro de los movilizados relató que el bus recorría el camino sin luz y sin tocar las bocinas.

“Como hay piedras, ha venido sonando la piedra, entonces yo me he escapado. Cuando me di la vuelta el bus... (se llevó) gente y todo. No lo puedo explicar. Ahora muertos no sabemos cinco, seis o cuatro, no sabemos, pero están trizas”, dijo.