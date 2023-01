Felcv acusa de discriminación a abogados de Camacho y justifica por qué no recibió la cámara “espía”

“No podemos permitir que, por la condición misma que tienen, el tamaño, por el color, no puedan pues ir a oficinas a discriminar así a nuestro personal policial que estaba cumpliendo sus labores”, agregó el jefe policial.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Rubén Lobatón, afirmó que se iniciará acciones por discriminación contra los abogados de Luis Fernando Camacho, por presuntamente gritar al personal de la unidad la semana pasada. Incluso justificó la no recepción de la cámara “espía” supuestamente encontrada en la celda del gobernador y señaló que no correspondía que sea remitida a la instancia policial, sino a la Fiscalía.

Argumentó que la denuncia no correspondía a la Ley 348, de lucha contra la violencia hacia la mujer, sino debió ser entregada a la Fiscalía, para que defina el tipo de delito a investigarse.

Dijo que la instancia policial atiende denuncias que corresponden a hechos de flagrancia, pero en el caso de la supuesta “cámara espía”, en el que no estaba la víctima, en el que se desconoce el tiempo de permanencia de ese supuesto dispositivo en la celda y del que no se tiene imágenes, no se tiene nada en concreto.

“No hemos visto ahí que se haya cometido esa situación, que se haya establecido que haya sido violencia contra una persona”, sostuvo Lobatón.