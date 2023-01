El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Carlos Oporto, informó que por el caso del feminicidio en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, se aprehendió a tres personas. Anticipan que una de las hipótesis del hecho es por el robo de las pertenencias de la víctima.

Los varones que están siendo investigados, se contradijeron en sus testimonios; dos de ellos son presuntamente los principales sospechosos del hecho, quienes están a la espera de su audiencia cautelar por el delito de feminicidio, reportó Red Uno.

Los sospechosos fueron identificados como Gueiler C. Y., Ever V. O., y Gustavo V. Y., trabajadores de una granja porcina que está ubicado alrededor de la zona, cerca de la línea férrea, donde fue hallado el cadáver de la víctima, de entre 25 y 30 años, quien no fue identificada.