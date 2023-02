Los voluntarios que recolectan firmas para la reforma total de la justicia sufren gritos, insultos y hasta filmaciones. Para ellos, todo este sacrificio vale la pena porque tiene una importante finalidad: permitir que la selección de los candidatos a altos magistrados pase por un grupo de notables y no por la Asamblea Legislativa.

Además, los voluntarios no visitan algunas zonas o lugares “por cautela”, para evitar mayores agresiones.

“Vinieron a filmarnos, pero no pasó a más. Cada uno puede interpretar eso y yo no lo veo agresivo. Tampoco salimos a las laderas porque si vamos por esas zonas, tal vez tengamos algún conflicto, pero buscamos estrategias para llegar a esos lugares. Somos muy cautos; por ejemplo, en El Alto no nos atrevimos a ingresar (a determinados sectores), aunque nos pidieron abrir varios puntos para la recolección de firmas”, dijo Gonzalo Montes, uno de los voluntarios que recolecta firmas en el paseo El Prado de La Paz.

En El Alto se habilitaron dos puntos cerca de las oficinas de Derechos Reales y en Ciudad Satélite. “Nos está costando entrar a la ciudad de El Alto. También hay el temor de la reacción de la ciudadanía por todo lo que aconteció en el país, por eso estamos actuando de forma muy cauta”. dijo. Les sería complicado, por ejemplo, entrar a la zona de Senkata.

El 25 de enero comenzó el llenado de los libros en todo el país para activar una reforma parcial de la Constitución en materia de justicia. El artículo 411 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la reforma parcial del texto constitucional podrá iniciarse por iniciativa popular con la firma de al menos el 20% del electorado. “Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”, se lee en punto.

Abrieron 17.000 libros en todo el país para conseguir 1,5 millones de firmas equivalentes al 20% del padrón electoral que es el porcentaje requerido para llevar adelante el referendo. El plazo fatal para conseguir esa cantidad es mediados de abril.

Los juristas explicaron que sí se logra la reforma de la justicia, los magistrados serán seleccionados por un grupo de notables y ya no por la Asamblea Legislativa como sucedió en las pasadas dos elecciones.

En otros puntos fijos de recolección de firmas de La Paz también sufrieron algunos insultos, informó Sandra Verduguez, miembro de Jubileo y activista por la reforma de la justicia. “Nosotros, por ejemplo, estábamos en la 21 de Calacoto cuando una mujer se acercó para gritarnos, para deciros que los libros eran para otras cosas. La gente que estaba en la fila no dijo nada. Finalmente, estamos en democracia, todos pueden expresarse de la forma que deseen y la población siguió firmando”.

Rubén Calisaya, quien se autodefine como “voluntario de hierro”, contó que algunas personas les gritaron y les indicaron que hacen un trabajo inútil, que no conseguirán el número de firmas necesarias para llegar al referendo. “Tienen un discurso que acompaña las pretensiones del MAS de conseguir una ley corta (para que el presidente Luis Arce designe de forma interina a los altos magistrados)”, declaró.

Lizeth Beramendi, miembro del Conade de Cochabamba, dijo que cuentan con una mesa de firmas a su cargo. “Recibimos hostigamiento de personas que, por fortuna, no vinieron en grupo, pero sí de forma individual. Vinieron a gritar, a insultar y a querer desinformar. Dijeron que los libros son para sacar a (gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando) Camacho de la cárcel de Chonchocoro o para sacar a Luis Arce del Gobierno. Eso muestra el total desconocimiento e ignorancia respecto a lo que realmente hacemos: buscar la reforma estructural de la justicia”, dijo.

Beramendi afirmó que las reacciones de hostigamiento son repetitivas. “Algunas personas del MAS vienen a amedrentar, gritar e insultar, a pretender que se levanten las mesas. Estamos sufriendo eso”, dijo. Añadió que evitan ingresar a algunos lugares.

Contó que es “impensable” llegar al Chapare con los libros. “Es un territorio donde no hay ley. Ahí rigen la imposición, la fuerza y por supuesto que a esos espacios no se podrá llegar por ahora”.

Cuando se completen los libros, los juristas prevén la realización de un referendo que planteará cuatro preguntas. La primera consulta es sobre la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones que estará conformada por notables y ya no por la Asamblea. La segunda está referida a incrementar al 3% el presupuesto del Órgano Judicial e inscribir esa partida en la Constitución Política del Estado (CPE)

La tercera pregunta será sobre si la población está de acuerdo con que los pueblos indígenas ejerzan la justicia originaria con sus propias autoridades; y la cuarta plantea incluir en los barrios la justicia y juzgados de paz.

Hasta el jueves 16 de febrero se registraron 300 mil firmas de las 1,5 millones necesarias. Los voluntarios Rubén Calisaya y Gonzalo Montes informaron, por separado, que superaron las 400 mil en todo el país, pero reconocieron que el ritmo disminuyó el pasado fin de semana.

“Nos informaron que sobrepasamos las 400 mil firmas. Estamos avanzando, pero aún nos falta desarrollar nuestra estrategia de comunicación de la reforma judicial para tener un mayor alcance. Además, el ritmo bajó estos días por el Carnaval, pero esta semana retomaremos el nivel que teníamos”, dijo Gonzalo Montes.

Rubén Calisaya dijo que las 400 mil firmas son un “buen indicador” y reflejan el respaldo de la gente. “Al principio teníamos una buena aceptación y en este punto (de la fuente de El Prado) llenamos 22 libros, pero ahora bajó por las fiestas. También tenemos otros puntos como la plaza Venezuela, la iglesia de San Francisco, San Miguel”.

La anterior semana, el abogado Guido Calcina, coordinador de la iniciativa en El Alto, contó: “La gente que firma nuestro cuaderno, también nos cuenta sus experiencias. Una señora dijo que fue víctima de un cobro de 180 bolivianos para una notificación de asistencia familiar, cuando hay un principio de gratuidad de la justicia”, explicó.

Otros sufrieron exacciones monetarias también por parte de fiscales y jueces en el caso de una adopción de menores. Hay secretarias que trabajan para dos y hasta tres juzgados en El Alto “porque no hay personal y el Consejo de la Magistratura, que fiscaliza a los jueces, no está cumpliendo con su trabajo”, dijo.