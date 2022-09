$!Fiscalía acusa a Machicado por 15 delitos y procesa a toda la directiva de Adepcoca

La dirigente del Comité de Defensa de Adepcoca, Rosalva Vargas, señaló que Machicado fue detenido por convocar a la movilización de los Yungas, aunque este es un derecho que se contempla en la Constitución Política del Estado. “Esto es Bolivia, no es Venezuela como para que no estén coartando nuestros delitos como bolivianos. Duele vivir esta persecución, pues solo hemos hecho cumplir la petición de nuestras bases” indicó ante los medios.

El abogado de Adepcoca, Gualberto Cusi, confirmó que dentro de la denuncia se encuentra todo el directorio de Adepcoca y el Comité de Autodefensa, alertó que ellos serán citados en las próximas horas.

“Los verdaderos autores no están. Me refiero a que en el mercado de Alanes se encontró armas de fuego, tanques de guerra, dinamitas, ¿Dónde están esas personas? No se están haciendo correctamente la investigación”, lamentó Cusi.

El Conade emitió un pronunciamiento para denunciar que desde que inició el conflicto por el cierre del mercado paralelo de la coca, “el Gobierno nunca tuvo la intención de dialogar y resolver el problema”.

“Freddy Machicado debe ser liberado y la ciudadanía democrática del país debe dar un apoyo militante a las tres provincias de La Paz (Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi) en las medidas que vayan a asumir hasta el restablecimiento de las garantías constitucionales que tiene todo boliviano”, señala el comunicado.

Desde Comunidad Ciudadana se observó que al momento de la aprehensión no se respetó el debido proceso, se alertó de que esta acción es una muestra de amedrentamiento para acallar “la legítima protesta social”.

“Exigimos la inmediata liberación del dirigente abusivamente detenido y que se respeten sus derechos y garantías constitucionales del debido proceso. En Bolivia, primero se detiene y luego se investiga”, se puede leer.