Fiscalía acusa formalmente al exgerente de Entel y pide 10 años de cárcel

La firma no estaba legalmente registrada en Perú y no tenía la capacidad de ser contratada ni de recibir pagos y emitir facturas en la gestión 2020.

“Se habría pagado de la cuentas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Bolivia S.A.C, la suma de $us 389.000 a la empresa Servitel Multiservicios Generales que se presume no contaría con el registro en la Administración Tributaria en Perú, para trabajos que no se hizo de fibra óptica, a través de una orden de compra unilateral que habría firmado Eddy L.F.N., sin ningún proceso de contratación ya sea de adquisición de servicio, trabajo u otro que avale el cumplimiento de una relación contractual conforme a la normativa”, argumentó Alave.

La autoridad indicó que en torno al caso fueron acusadas dos personas más: la exanalista de Gerencia de Finanzas de Entel, Carola G. V. F., y a la hermana de ésta, Lilian H.V.F. La primera es investigada por conducta antieconómica y la segunda por legitimación de ganancias ilícitas.

“Para las tres personas el Ministerio Público pide la pena máxima, que de acuerdo a los delitos establecidos, sería de diez años de privación de libertad”, indica una nota de prensa de la Fiscalía Departamental paceña.

Según los antecedentes, el exgerente dispuso que la entonces analista de Gerencia de Finanzas, Carola G.V.F., realice pagos y valores del Proyecto Fibra Óptica al Pacífico para trabajos de fibra óptica en los nodos de Lurín, Tacna, Moquegua e Ilo, en la república del Perú presuntamente sin respaldos documentales ni procesos de contratación, en incumplimiento de lo que establecen los reglamentos de Entel.

La otra acusada, Lilian H.V.F., visitó a su hermana Carola G. V. F. en el penal de Obrajes y tras su encuentro, en julio de 2021, se presume que fue a Perú para recoger sumas de dinero en efectivo que fueron transferidos con anterioridad al supuesto representante de la empresa Servitel Multiservicios Generales y coordinar la elaboración de informes y formularios “en busca de aparentar una supuesta legalidad en las transferencias realizadas en la gestión 2020”, se puede leer en el boletín.