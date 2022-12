Sin embargo, Martin Camacho, abogado del gobernador cruceño, dio testimonio de lo sucedido durante la aprehensión. Dijo que los policías que ejecutaron la aprehensión estaban nerviosos e incluso encañonaron al presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic.

“Cuando traté de acercarme también me encañonaron con un arma larga, un arma de fuego, es justamente cuando levanto las manos, les muestro mi credencial, trato de no hacer ningún movimiento fuerte y sorpresivo que pueda asustar o provocar algún tipo de reacción, me identifico como abogado y me piden que no me acerque al vehículo de seguridad de Luis Fernando”, relató el jurista a Unitel.

El abogado negó que se haya cumplido con un debido proceso, al contrario, denunció que a Camacho no le mostraron la orden de aprehensión.

“Cuando llega a su casa, rompen el cristal del vehículo personal que él conducía, le abren la puerta y lo retiran violentamente para subirlo a una de estas vagonetas, es así que el personal de seguridad lo sigue”, detalló.

Defensa de Patty está satisfecha con la aprehensión

Jorge Nina, abogado de la exdiputada Lidia Patty, expresó su satisfacción sobre la aprehensión de Camacho y dijo que se pidió en varias ocasiones esta medida para que comparezca por el caso golpe I.

“La recibimos como buena noticia esta aprehensión. Vamos a pedir que declare, una vez que declare, vamos a pedir la imputación formal por existir probabilidad de autoria y la participación en el hecho”, refirió.

Lidia Patty presentó su denuncia en 2020 contra Luis Fernando Camacho, el padre de esta autoridad, y otros.