En una conferencia de prensa, Aguirre confirmó que sí se presentará a declarar aunque, en su opinión, la denuncia se fundamenta en “delitos inventados”.

“Yo me voy a hacer presente, pero no porque confíe en la justicia, porque la justicia no es digna de confianza. Sí me hare presente para no darle motivos al MAS para decir que nosotros estamos aceptando la comisión de delitos, que han sido inventados por el MAS con el propósito de perseguirnos políticamente”, señaló.

La asambleísta calificó la acusación como una cortina de humo para tapar la “catástrofe económica” que se viene y como una estrategia para callar opositores.

“Son hechos inventados que denotan una desesperación del MAS para, uno utilizar una cortina de humo, par que los bolivianos no vean la catástrofe económica que se viene y dos el desesperado afán que tienen de que los pocos opositores que salimos a denunciar públicamente sin miedo los atropellos y el abuso de poder que comete el MAS día a día en contra de ciudadanos bolivianos nos callemos”, expresó.