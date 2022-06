Fiscalía cita a declarar al hombre que golpeó a repartidor, quien lo denunció por agresión

La Fiscalía de Santa Cruz citó este viernes a declarar a Andros C. C., que golpeó a un repartidor delivery, quien lo denunció por agresión física, para ello efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se dirigieron hasta el condominio El Escorial, en la ciudad cruceña.

“Dentro del caso de 701102012203603, a denuncia de Gunther Salvador Huayta, en contra de Andros C. C., por el delito de lesiones graves y leves, previsto y sancionado en el Código Penal. La presente orden podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, con la advertencia de no presentarse ni justificar su impedimento legal se le librará la orden de aprehensión conforme establece el artículo 224 del Código Penal (..)”, señala la orden de citación del Ministerio Público.

La citación se publicó luego que circuló un video de todo lo que aconteció en la zona Equipetrol, en la ciudad de Santa Cruz, donde se ve a un conductor agredir brutalmente a un repartidor de comida.

En las imágenes se ve el momento en que el hombre desciende de una camioneta blanca y ataca a golpes de puño y empujones al joven que se dedica a llevar pedidos en su motocicleta.