Los asambleístas de Creemos calificaron la citación como un intento de acallarlos y sembrar temor.

“Lo hacen para sembrar temor, para intentar callar nuestra voces, para que dejemos de levantar la bandera de la democracia y la libertad, eso no va a ocurrir, yo me voy a presentar a declarar este viernes me voy a someter a la justicia, me voy a someter al derecho, entendiendo muy bien que la justicia pasa el peor momento por el que ha pasado en tantos años en la historia democrática de nuestro país”, señaló el diputado Bazán, en conferencia de prensa.