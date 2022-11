Fiscalía convocará a Camacho por el caso golpe I, una vez se solucione el conflicto en Santa Cruz

El caso Golpe I, el periodo investigado es desde el día de las elecciones, el 20 de octubre, hasta el 10 de noviembre, día de la renuncia de Morales, y los delitos son: sedición, conspiración y terrorismo. Luego de la sentencia de junio se conformó otro comité impulsor para este caso.

Añez fue aprehendida y encarcelada preventivamente en marzo de 2021, a denuncia de la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quien hizo activar un proceso penal por los delitos terrorismo, sedición y conspiración contra el expresidente Evo Morales.

Ante el paro indefinido en Santa Cruz y que es liderado por el gobernador Camacho, quien, según el gobierno de Evo Morales es el culpable del supuesto golpe de Estado de 2019 y de los hechos de violencia de Sacaba y Senkata, el exministro Juan Ramón Quintana afirmó que el principal responsable tiene impunidad porque los “liwi liwis” son los que transan con él y le dicen: “No te voy a procesar, pero dejame gobernar”.

“Los liwi liwis (débil, inestable, que se dobla) son aquellos que transan, son aquellos que negocian bajo la alfombra, son aquellos que dan impunidad a los torturadores, a los violentos, a los masacradores, que por debajo negocian (y dicen): No te voy a llevar a proceso para que no te juzguen por los crímenes de Senkata ni de Sacaba, pero déjame gobernar”, señaló Quintana el sábado, en referencia a que el actual Gobierno a la fecha no procesa a Camacho.