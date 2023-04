En el marco de las denuncias sobre irregularidades en los procesos disciplinarios al interior de la Policía, un abogado litigante denunció al vocal suplente del Tribunal Disciplinario de la Policía, en La Paz, sargento Jorge Siñani, por actuaciones irregulares contra policías procesados por diferentes hechos.

El abogado, que prefiere guardar reserva de su identidad para no perjudicar a sus clientes (policías de bajo rango), mostró documentos sobre una denuncia penal que el sargento afronta en juzgados de la ciudad de El Alto, por violencia familiar, así como una orden de medida cautelar que le prohíbe salir a trabajar, por protección hacia la víctima.

De la misma forma, cuestionó el abogado, sus clientes aseguran que el sargento no es abogado, pues no figura en el Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia, por lo cual los fallos emitidos por él carecen de la precisión jurídica requerida en ese cargo. “Tiene un proceso penal y orden de no salir de su casa, pero sigue impartiendo justicia contra sus camaradas en el tribunal, además no es abogado ¿cómo puede mejorar así la Policía?”, aseveró el jurista.

Página Siete buscó varias veces al sargento Siñani en su fuente de trabajo, pero personal de esa instancia se negó a dar información sobre su ubicación, por una semana el mismo no fue parte de las audiencias en el Tribunal Policial. Asimismo, también se pidió información al Tribunal Superior Disciplinario de la Policía, pero no hubo respuesta.