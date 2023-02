“La denuncia ha sido desestimada, también la denuncia que ha presentado la esposa del gobernador. Entiendo que la denuncia que han presentado los policías ha sido igual observada y desestimada. Es lamentable que no se puedan realizar los actos investigativos”, informó el abogado Cristofer Balcázar.

La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este lunes que la Fiscalía de La Paz decidió no investigar las denuncias relacionadas con el denominado caso cámara espía.

El otro tema tiene que ver con la demanda que puso Jordán contra el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rubén Lobatón, y otros subordinados, por no recibir la mencionada denuncia por acoso sexual y violencia psicológica.

Y la tercera demanda corresponde a la que hicieron los policías de la Felcv, quienes denunciaron a los abogados de Camacho por discriminación, intimidación y allanamiento, el día que se negaron a recibir la denuncia del denominado caso cámara espía.

En ese sentido, el abogado lamentó que la Fiscalía rechace “de buenas a primeras” una denuncia por violencia, sin hacer las investigaciones para constatar si existe o no el hecho.

“Es lamentable que no se puedan realizar los actos investigativos como corresponde en un hecho que ha sido evidente y esperemos que la justicia se pronuncie mejor en adelante y obren de forma proba porque creemos que ante cualquier hecho de vulneración de derechos, el Ministerio Público debería realizar los trabajos investigativos para poder determinar si existe el hecho o no, y no desestimar de buenas a primeras”, acotó el jurista.