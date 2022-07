Fiscalía habla de “verificación” en la casa de Calvo y la Policía desconoce orden de aprehensión

Al respecto, el subcomandante de la Policía, Álvaro Álvarez, dijo que no tiene conocimiento sobre una presunta orden de aprehensión contra el líder cívico.

“Lo que ha hecho el Viceministerio de Transparencia es requerir al fiscal o a la comisión de fiscales que puedan verificar si el señor imputado estuviese cumpliendo con dicha medida, a través de quién, del policía asignado al caso. Es una rutina que se hace en todos los casos que se encuentran los imputados con medidas sustitutivas a la detención preventiva”, afirmó Mariaca.

Pasadas las 11:00 de la noche de este jueves, Calvo junto con su abogado Martín Camacho, denunciaron que existía la intención de ejecutar una “aprehensión ilegal” y acusaron al fiscal Mariaca de ser el ejecutor de la “persecución” contra el líder cívico.

“Es un amedrentamiento que a las 11:00 de la noche quieran venir a ver si uno está o no está, tienen otros horarios, yo no salí, no sabía cuáles eran las intenciones, por eso esperé que vengan mis abogados”, expresó Calvo.

Mariaca apuntó que Calvo debe cumplir la detención domiciliaria de 09:00 de la noche a 07:00 de la mañana, por disposición del Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 5to de la capital cruceña.

Asimismo, el subcomandante de la Policía Álvarez puntualizó que desconoce la existencia de una orden de aprehensión contra el líder cívico e indicó que el comando departamental brindará un informe al respecto.

“No se tiene conocimiento de ninguna orden de aprehensión al momento; sin embargo, es importante destacar que las medidas impuestas al señor (Calvo) han sido por la autoridad jurisdiccional. El comando departamental, a través de la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, va a desarrollar los informes pertinentes, hasta el momento no tenemos ninguna actividad que haya rayado dentro lo irregular”, señaló.