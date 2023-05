Luego, Terán dio un reporte a sus superiores e incluso estuvo reunido con el propio viceministro Mamani, donde casi llegan a faltarse el respeto.

“Empezó a hablar el viceministro Jaime Mamani, y me dijo hermano, qué ha pasado contigo, no te has podido engranar al trabajo. Por qué no has avisado que ibas a entrar a ese laboratorio, te has entrado callado, y además tú ya sabías que entró Umopar Oriente entre Santa Fe y Montero. Si tú sabías que ellos entraron, vos para qué entras; mira, hermano, en problemas nos estás metiendo, te vamos a sacar hasta que te tranquilices”, refiere la declaración de Terán, registrada el año pasado.

A lo que Terán respondió que en “ese momento sentí hervir mi sangre y le dije con voz elevada, cómo crees vos que voy a ser tan ingenuo de creer lo que tú me estás diciendo. En ese momento me hace callar el coronel Velasco, y me dice no voy a permitir que le falten el respeto a una autoridad. Yo le dije ahí, Jaime, yo no te voy a rogar para volver, pero vos quieres seguir con ese maleante de mie... (Arancibia), quédense a trabajar entre maleantes”.

Esa orden de abandonar sin intervenir el megalaboratorio y las fábricas de droga fue investigada por la Fiscalía, que llegó a conclusión de que no existe certeza que se haya cometido delitos en este caso que fue denominado narcoaudios.

Evo denunció que “no pasó nada” con este caso

Evo Morales se pronunció sobre este caso el fin de semana y dijo que entregó los audios a la Fiscalía General del Estado para que se investigue, pero no hubo ningún avance. Además, denunció que tanto Velasco como Arancibia seguían libres y en altos cargos en la Policía.

“Hicimos llegar con carta, con nota al fiscal general, los audios sobre protección al narcotráfico. Solo retiraron de sus cargos (momentáneamente) y después no pasó nada. Arancibia en este momento está de comandante de una unidad policial en Yacuiba, en el chaco tarijeño. Me informaron igual, coronel Velasco está con su cargo”, denunció Morales

El líder del MAS cuestionó a la Fiscalía por este tema e indicó que se hizo un sondeo al interior de esa instancia sobre el proceso contra Arancibia y Velasco.

“Sabe qué habían dicho algunos funcionarios de la Fiscalía, hay que consultar al ministro de Gobierno (respecto a esa situación)”, manifestó el líder del MAS, sorprendido por esa respuesta.