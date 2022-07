Fiscalía presume que piloto Cortez sigue vivo y oculto

La Fiscalía y la Policía continúan con la búsqueda de Ernesto Flecha Cortez, el piloto de la avioneta desaparecida CP-3172, en la que viajó por última vez -el 7 de julio- Juan José Dorado, exyerno de la alcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa. El miércoles allanaron siete hangares del aeropuerto El Trompillo, con el fin de dar con el piloto, pero no lo encontraron.

La fiscal Margoth Vargas señaló que en los allanamientos también se buscó la avioneta que desapareció con Dorado. Pidió a la población dar información que permita la captura de Cortez, pues se presume que está vivo y oculto en algún lugar. Para ese fin, mostró fotografías del piloto y de la avioneta.

La fiscal también confirmó que se procedió con el arresto de seis personas y el secuestro de dos armas de fuego, munición, documentos y dinero.

Lo que sí se pudo conocer es que el piloto, nacido en Cochabamba, era conocido en el mundo de la aviación con el apodo de Flecha y que a sus 25 años ya contaba con documentación legal y volaba desde 2019, aproximadamente.

Según Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), la investigación de la desaparición del piloto y la aeronave está a cargo del Ministerio Público, instancia a la que respondieron a todos los requerimientos solicitados por esa instancia, como el plan de vuelo, las grabaciones de la torre de control con el piloto Cortez. También se respondieron a los requerimientos de información de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las pesquisas aún no han determinado si el caso está ligado al narcotráfico o un ajuste cuentas. El 7 de julio, la avioneta CP-3172, al mando de Cortez y Dorado, partió de El Trompillo con destino a la hacienda Cupesí, en la que no aterrizaron, según la DGAC. Desde ese momento, no se supo más de la nave y sus tripulantes. El cuerpo de Dorado fue hallado en el Chaco de Paraguay, el 13 de julio, en una región donde suelen aterrizar avionetas con carga de cocaína, según especialistas de ese país.