La exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, prestó su declaración en calidad de sindicada por los deltios de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros, en un nuevo proceso de esa institución. Antes de comparecer, ella calificó la citación como un perjuicio y aseveró que el proyecto que se investiga en este caso no pertenece a su gestión.

“He venido a declarar de acuerdo a lo que se me ha convocado, lo voy a hacer vamos a ir ahora a la Felcc para poder aclarar, la denuncia del proyecto es fuera de mi gestión, no estuve yo para entonces, no me corresponde, pero con documentos voy a aclarar. Ya he declarado en muchos lugares y hasta he tenido sentencia absolutoria de toda culpa”, manifestó en un reporte de radio Éxito.