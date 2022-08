Fracasa llamado al diálogo y Adepcoca confirma protestas

La convocatoria al diálogo que lanzó el Gobierno para solucionar el conflicto por el mercado paralelo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fracasó ayer. Al llamado no se presentaron los dirigentes de esa institución, debido a que se niegan a reconocer como interlocutor válido al dirigente del MAS Arnold Alanes, quien tiene el respaldo del Ejecutivo.

El presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, sostuvo que no asistieron a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno porque sus bases no están de acuerdo en que Alanes participe del encuentro, por haber instalado un mercado ilegal de la coca en la calle 1 de la zona Villa El Carmen.

“Nosotros no tenemos por qué hablar con el señor Alanes, es un dirigente que representa a un partido político como es el MAS, representa al señor Evo Morales y si el Gobierno quiere diálogo, que se presenten autoridades con poder de decisión”, afirmó el secretario de actas de Adepcoca, Gabriel Amato.

El Viceministerio de Coca convocó a una mesa de diálogo que debió instalarse ayer a las 16:00 en predios del teleférico Rojo, sin embargo, el acto no pudo concretarse por la inasistencia de Machicado y los otros representantes de Adepcoca. Quien sí se presentó fue Alanes, con la dirigencia del MAS, que lo señala como representante legal de ese sector.

“Esperamos pacientemente, pero no hubo respuesta. Como Gobierno estamos como mediadores, lo que nos interesa es la normal comercialización de la hoja de coca. Consideramos que este es un conflicto que se tiene al interior de Adepcoca. El Gobierno no tiene nada que ver con este conflicto interno”, afirmó el viceministro de Coca, Benjamín Lovera.

El mismo estuvo acompañado del viceministro de Régimen Interior, Ismael Téllez. Lovera manifestó que les preocupa la recesión económica que existe en el sector, debido a los perjuicios generados por la pandemia del coronavirus y el bajón en el precio de la coca.

En contraparte, los dirigentes de Adepcoca publicaron decenas de cartas que -desde el año pasado- fueron enviadas a Lovera y al ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, en las que solicitaban una reunión para pedir que el Gobierno deje de intervenir en el conflicto iniciado por los cocaleros del MAS con la instalación de un mercado paralelo. “Tenían ocho meses para llamar a diálogo”, señaló Machicado.

Los dirigentes de Adepcoca consideran que los viceministros no tienen poder de decisión, otro de los motivos por los que no asistieron ayer. Recordemos que este sector ya presentó una demanda penal contra el ministro Gonzales, por incumplimiento de deberes, debido a que no acata la resolución 342/2021 promulgada por el mismo.

El 21 de septiembre de 2021, en instalaciones del mercado de Adepcoca, en la calle Arapata de Villa Fátima, los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y Gonzales, proclamaron la resolución ministerial Nº 342 que reconoce a ese edificio como único mercado de La Paz. Los socios de Adepcoca exigen al presidente Luis Arce que esa resolución se cumpla y se ordene el cierre del predio de Alanes.

Para hoy, Adepcoca convocó al 100% de sus socios, unos 35.000 cocaleros, para que se concentren a las 9:00 en la calle 10 de Villa El Carmen. Luego descenderán en una marcha hacia la calle 1 de la misma zona para cerrar de manera definitiva el mercado ilegal de coca que la facción de Alanes tiene abierto con protección de la Policía.