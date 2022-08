Fracasa tercer intento de diálogo entre Gobierno y cocaleros

El diálogo entre el Gobierno y los cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fracasó por tercera ocasión. El sector que lidera Freddy Machicado rechazó una negociación con el dirigente del mercado paralelo, Arnold Alanes.

“No se ha iniciado el diálogo, pasa que hemos sido convocados el sector movilizado, el sector que ha estado cinco semanas en las calles pidiendo la atención de las autoridades de Gobierno. Ahora surge una invitación, pero tienen reunión con otro sector que no pertenece al nuestro, por eso nosotros retornamos a nuestras bases y si las autoridades de Gobierno tienen la buena voluntad de convocarnos siempre vamos a estar dispuestos a reunirnos, pero no a negociar, no a reunirnos con otros sectores que no están en conflicto”, dijo Machicado.